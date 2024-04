Vídeo de LeBron James confirma que ele está farto do desempenho de Anthony Davis e pode deixar o Lakers

Lebron James está enfrentando uma grande decisão neste verão sobre seu futuro com o Los Angeles Lakers. Dois jogos em sua série de playoffs com o Nuggets de Denvero Lakers está a meio caminho de se sentar no sofá pelo resto da entressafra, e toca assim de Anthony Davis estão fazendo a decisão de James parecer cada vez mais iminente.

A linguagem corporal de LeBron mostra frustração com Anthony Davis

Durante o segundo trimestre do Perda do Lakers por 101-99 no jogo 2, Davis não conseguiu boxear Guarda de pepitas Christian Braunpermitindo-lhe obter um rebote ofensivo árduo no final do cronômetro de chute e recuperar dois pontos.

Câmeras capturadas A reação de LeBron James ao jogo de baixo esforço de AD, que é 10 centímetros mais alto e 32 quilos mais pesado que Braun. Enquanto observava isso acontecer a poucos metros de distância, James estendeu os braços com descrença e se afastou de seu companheiro de equipe com nojo.

“Eu prometo LeBron está saindo nesta entressafra“, disse um torcedor descontente do Lakers que republicou o vídeo no Twitter/X.

LeBron deixará o Lakers neste verão?

Embora a jogada em si não tenha perdido o jogo para Los Angeles, lapsos de foco semelhantes ocorreram ao longo do segundo tempo, já que LA conseguiu estourar a vantagem de 20 pontos eles tinham 10:00 restantes no terceiro quarto.

Rei James mostrou sinais ao longo da temporada de que sua paciência com seu Companheiros do Lakers e treinador Presunto Darwin está se esgotando. Desde o título “Bubble” em 2020, a equipe não esteve mais perto de vencer um campeonato do que conseguir varrido pelos Nuggets nas finais da Conferência Oeste do ano passado.

Com uma repetição dessa varredura parecendo uma possibilidade real na rodada de abertura deste ano do Eliminatórias da NBAJames está se aproximando do momento de decidir se optará por seu Opção de jogador de US$ 51,4 milhões com o Lakers ou acertar Agência gratuita por uma última chance de ganhar um ringue, ou talvez uma nova oportunidade de jogar um no ano passado com qualquer time que escolher seu filho, Bronny James.