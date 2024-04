Vídeo de pesagem do BKFC KnuckleMania 4, resultados

Assista à pesagem do evento KnuckleMania 4 do Bare Knuckle Fighting Championship antes do card de sábado no Peacock Theatre em Los Angeles.

Na luta principal, o ex-lutador do UFC e astro promocional do BKFC Mike Perry enfrentará o ex-desafiante ao título meio-médio do UFC Thiago Alves. Ambos os lutadores terão que atingir o limite do peso médio de 185 libras (com permissão de uma libra para uma luta sem título).

Assista ao vídeo ao vivo das pesagens acima, começando às 21h (horário do leste dos EUA).

Também presente no card KnuckleMania 4 está o atual campeão de duas divisões do BKFC, Lorenzo Hunt, que busca se tornar um tricampeão ao enfrentar o campeão dos pesos pesados ​​Mick Terrill, enquanto os ex-pesos pesados ​​do UFC Ben Rothwell e Todd Duffee lutam na luta principal.

BKFC KnuckleMania 4 está programado para ir ao ar ao vivo às 21h (horário do leste dos EUA), começando com um card preliminar gratuito no MMA Fighting. O cartão principal começa às 21h (horário do leste dos EUA) e pode ser adquirido no pay-per-view da Triller TV por US$ 29,99.

Veja abaixo a escalação completa e os resultados da pesagem:

Card principal (Triller PPV às 22h horário do leste dos EUA)

Mike Perry x Thiago Alves

Mick Terrill x Lorenzo Hunt – luta pelo título dos pesos pesados

Ben Rothwell x Todd Duffee

Alfredo Angulo x Jeremias Riggs

Crystal Pittman x Sydney Smith

Evgeny Kurdanov x Julian Lane

David Diaz x Shane Jordan

Andrew Angelcor x Ruben Warr

Daniel Álvarez vs. Victor Rosas

Preliminares (luta de MMA às 21h horário do leste dos EUA)

Vinny Familiar vs. Fernando González

Tommy Aaron x Richard Brooks

Keith Richardson x Cody Vidal