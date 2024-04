Vídeo de pesagem do PFL 1, resultados

O vídeo da pesagem do PFL 1 apresenta todos os 24 lutadores do card de sexta-feira no Boeing Center em San Antonio.

Na luta principal, Ante Delija (244 libras) e Valentin Moldavsky (237,4 libras) atingiram o limite dos pesos pesados ​​da disputa.

O evento de sexta-feira marca o início da temporada regular de 2024 do PFL. Junto com a categoria peso pesado, os pesos mosca serão apresentados pela primeira vez. O campo de 125 libras inclui a campeã do Bellator Liz Carmouche, a ex-campeã do Bellator Juliana Velasquez, a campeã do PFL Europe Dakota Ditcheva e a ex-desafiante ao título do UFC Taila Santos.

Assista ao vídeo da pesagem cerimonial acima, começando às 19h horário do leste dos EUA.

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do PFL 1.

Cartão Principal

Ante Delija (244) x Valentin Moldavsky (237,4)

Denis Goltsov (245,4) x Linton Vassell (240,8)

Liz Carmouche (126) x Juliana Velásquez (125,2)

Dakota Ditcheva (125,2) x Lisa Mauldin (125,8)

Card Preliminar

Marcelo Golm (264,4) vs. Daniel Tiago (267)*

Blagoy Ivanov (257,2) vs. Sergei Bilostenniy (248,4)

Ilara Joanne (126) vs. Taila Santos (126)

Steve Mowry (257,6) x Oleg Popov (242,2)

Kana Watanabe (125) x Shanna Young (128,6)*

Chelsea Hackett (125,4) x Jena Bishop (125,4)

Lucas Brennan (145,6) x Dimitre Ivy (146)

Ty Johnson (135,6) x Bryce Meredith (135,8)

*Os lutadores perderam peso