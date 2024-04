Vídeo de pesagem do PFL 2, resultados

O vídeo da pesagem do PFL 2 apresenta todos os 24 lutadores do card de sexta-feira no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas.

Na luta principal, Impa Kasanganay e Alex Polizzi terão que atingir o limite dos meio-pesados ​​de 206 libras para uma luta sem título.

A pesagem cerimonial do PFL 2 será às 21h horário do leste dos EUA, e o vídeo estará acima.

Obtenha os resultados da pesagem do PFL 2 abaixo.

Cartão principal (ESPN2/ESPN+ às 21h ET)

Impa Kasanganay (204,8) vs. Alex Polizzi (204)

Rob Wilkinson (205,8) x Tom Breese (205,2)

Clay Collard (155,6) x Patricky Pitbull (155,2)

Mads Burnell (156) x Michael Dufort (155,8)

Sadibou Sy (205) vs. Josh Silveira (205,4)

Antônio Carlos Júnior (205,4) vs. Simon Biyong (205.4)

Preliminares (ESPN + às 18h30 horário do leste dos EUA)

Dovletdzhan Yagshimuradov (205,8) vs. Jacob Nedoh (206)

Bruno Miranda (155,4) vs. Brent primeiro (155,8)

Gadzhi Rabadanov (155,8) vs. Salomão Renfro (155,6)

Elvin Espinoza (155,4) x Adam Piccolotti (155,6)

Marcelo Nunes (241,6) x Jordan Heiderman (246,2)