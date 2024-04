Vídeo do UFC 300: Bo Nickal ‘envergonhado’ com sua atuação após finalizar Cody Brundage no segundo round

Bo Nickal permaneceu invicto em sua última vitória no UFC 300, mas esperava muito mais de si mesmo.

Apesar de uma finalização dominante, o lutador tricampeão da NCAA teve que lutar por todas as posições contra Cody Brundage antes de finalmente pegar as costas e travar um mata-leão para finalizar. A batida veio aos 3:38 do segundo round, que é de longe a luta mais longa da carreira de seis lutas de Nickal.

Posteriormente, Nickal expressou sua frustração com a vitória.

“Sinto que estou um pouco envergonhado com esse desempenho”, disse Nickal. “Espero ir lá e dominar completamente e excluir esse cara. Pude ter essa experiência em meu currículo agora. Ele veio para lutar, o que é ótimo e para mim é um grande aprendizado.

“Sou muito grato a todas as pessoas que me apoiam. Quanto mais eu vencer essas lutas, vou continuar subindo e dominando. Todos vocês vão me amar! Leve qualquer um da divisão, estou indo atrás de vocês.”

Quase como se estivesse lutando com o dinheiro da casa, Brundage começou a atirar bombas logo na tentativa de surpreender Nickal, que quase não tocou nos pés durante sua breve carreira no MMA. Nickal finalmente diminuiu a distância para derrubar e começou a trabalhar para pegar as costas com Brundage tentando jogar na defesa no chão.

Nickal começou a procurar um estrangulamento, mas Brundage escapou momentaneamente, embora não conseguisse se levantar. Em vez disso, Nickal lutou para pegar as costas novamente, mas Brundage o impediu agarrando um braço para evitar qualquer tentativa de finalização até que a buzina soasse para sinalizar o fim do primeiro round.

No reinício, Brundage ignorou uma tentativa de queda de Nickal, mas o ex-aluno da Penn State permaneceu tenaz e finalmente levou a luta para a tela. Nickal permaneceu metódico em sua abordagem enquanto finalmente avançava para a montaria com Brundage preso embaixo dele.

Nickal finalmente se esforçou para pegar as costas novamente, mas desta vez travou um triângulo de corpo e rapidamente passou o braço por baixo do queixo para travar o mata-leão. Uma careta apareceu no rosto de Brundage quando ele rapidamente bateu para parar a luta.

Assim que a luta acabou, Nickal pulou do tatame e deu dois polegares para baixo, pois claramente não estava feliz com sua exibição nesta última vitória. Independentemente de sua decepção, Nickal continua sendo uma das principais perspectivas de todo o elenco do UFC e esta última vitória só o impulsionará depois de chegar a 6-0 em sua carreira.