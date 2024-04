Vídeo do UFC Vegas 90: Ignacio Bahamondes desfere nocaute brutal com chute na cabeça para finalizar Christos Giagos

Ignacio Bahamondes deu uma finalização enfática no UFC Vegas 90 depois de acertar Christos Giagos com um chute brutal na cabeça para encerrar a luta no primeiro round.

Foi uma performance de chute forte de Bahamondes, que na verdade desarrolhou um chute giratório e um chute giratório separado no corpo que já deixava Giagos em alerta máximo. Giagos cometeu o erro fatal de ficar com o pé atrás no momento em que Bahamondes deu um chute na cabeça lindamente cronometrado que acertou em cheio.

Giagos caiu para trás, caindo no chão e Bahamondes sabia que a luta havia acabado, recusando-se a desferir qualquer golpe posterior. O árbitro correu para a paralisação aos 3:34 do primeiro round.

“Estou muito feliz”, disse Bahamondes sobre a vitória. “Eu sonho com isso. Eu visualizei e agora está acontecendo. Eu vi, senti tantas vezes no kickboxing. Eu sei sempre que alguém pode se defender. Eu sabia que ele estava acabado e não precisava de mais punição.”

Com 1,80 metro de altura, Bahamondes usou esse alcance e comprimento a seu favor ao manter Giagos na finalização de seus golpes do primeiro ao último segundo da luta. Giagos fez o possível para entrar, mas simplesmente não conseguiu encontrar uma entrada sem comer shots de Bahamondes.

Os chutes giratórios de Bahamondes sucessivos – um na cabeça e outro no corpo – já causaram alguns danos, mas Giagos sobreviveu ao ataque inicial. Ele não teve tanta sorte na segunda vez, quando Bahamondes desferiu um chute na cabeça que sacudiu a cabeça de Giagos e o jogou no chão para encerrar a luta.

Foi uma exibição forte de Bahamondes, que voltou à coluna das vitórias após uma derrota em sua última partida, ao chegar ao 4-1 nas últimas cinco lutas. Agora ele espera representar o Chile no próximo card do UFC no The Sphere, em Las Vegas, em setembro.

“Estou apaixonado por este jogo”, disse Bahamondes. “Vi alguns pesos leves lutando hoje. Eu adoraria ver isso em setembro. Eu sei que todo mundo quer entrar na Esfera pela primeira vez. Espero que possamos conseguir.”