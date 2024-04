Vídeo: Israel Adesanya quase ficou sem palavras com a vitória de Alex Pereira por nocaute no UFC 300

Israel Adesanya sabe uma ou duas coisas sobre as lutas de Alex Pereira que terminam com finais dramáticos.

“The Last Stylebender” lutou contra Pereira inúmeras vezes ao longo de suas famosas carreiras nos esportes de combate, duas vezes no kickboxing e duas vezes no MMA. No momento, Adesanya tem o direito de se gabar em sua série por ter nocauteado Pereira em seu duelo mais recente no UFC 287, mas até ele parecia impressionado com o último feito de Pereira.

Depois de conquistar o título dos meio-pesados ​​em novembro passado no UFC 300, “Poatan” fez sua primeira defesa de título contra o ex-campeão Jamahal Hill e o nocauteador brasileiro não decepcionou. Aos três minutos da luta principal de sábado, Pereira esmagou Hill com a mão esquerda para manter o título.

As câmeras capturaram a reação de espanto de Adesanya, que você pode assistir abaixo.

Adesanya mal se moveu enquanto a multidão da arena zumbia ao seu redor, apenas estremecendo depois de alguns segundos e proferindo uma resposta inaudível de uma palavra.

O bicampeão dos médios não foi o único lutador que ficou olhando incrédulo. A mídia social estava repleta de reações, incluindo o meio-pesado GOAT Jon Jones simplesmente escrevendo “meu Deus”, e Daniel Cormier chamando o desempenho de Pereira de “inacreditável”.