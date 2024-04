Vídeo: Jake Paul deixa o rapper Lil Pump se contorcendo de agonia após desferir um tiro brutal no corpo

Jake Paul pode não ser um boxeador de classe mundial ainda, mas não há dúvida de que ele ainda bate muito forte.

O lutador de 27 anos provou isso depois que o rapper Lil Pump solicitou um tiro no corpo indefeso após terminarem de gravar um podcast juntos. É seguro dizer que isso não terminou bem para ele.

O vídeo de Paul Bobagem podcast mostra o boxeador profissional 9-1 dando um soco e depois acertando o corpo da estrela do hip-hop. Lil Pump – nome verdadeiro Gazzy Garcia – imediatamente caiu no chão se contorcendo e gemendo de dor com o soco.

Enquanto ele continuava sofrendo em agonia, Paul ficou em cima dele com um sorriso enquanto dizia: “Eu te disse, você não precisava fazer isso”.

Com 1,70 metro e talvez 60 quilos encharcado, Lil Pump não tinha muita proteção contra o golpe brutal de Paul. A reação dele mostrou que sempre será uma má ideia pular nesse tipo de situação com um lutador profissional.

É claro que a pausa do treinamento de Paul para demolir um rapper viral foi apenas uma ligeira distração enquanto ele continua a se preparar para um confronto em julho com o ex-campeão peso-pesado de boxe Mike Tyson.

O confronto altamente divulgado, mas também amplamente criticado, entre Paul e o boxeador de 57 anos vai ao ar na Netflix em 20 de julho, no AT&T Stadium, nos arredores de Dallas.