Vídeo mostra brigas e lixo no evento Orange Crush Spring Break

Reproduzir conteúdo de vídeo





As férias de primavera alcançaram novos patamares fora de Savannah, GA… quando várias brigas violentas eclodiram, apesar do aumento da presença policial.

Milhares de pessoas se reuniram na Ilha Tybee no fim de semana passado para o encontro anual do Orange Crush… e não demorou muito para que o caos se instalasse. Vídeos do fim de semana de festa mostram inúmeros participantes embriagados fazendo de tudo, desde jogar lixo até brigar.

Confira… um grupo de mulheres é visto chorando umas contra as outras, com uma lutadora rasgando a parte de cima do outro. Poucos intervêm na briga… optando por filmar a luta em seus respectivos telefones.

Os festeiros também destruíram as praias pitorescas da ilha… à medida que grandes quantidades de lixo chegavam ao oceano depois de serem descartadas na areia.

A caminho do fim de semana das férias de primavera, Tybee Island aumentou sua presença policial… com policiais estacionados em todos os pontos da estrada. Lembre-se, a Savannah State University rompeu seus laços com o Orange Crush em 1991, depois que incidentes violentos e um afogamento contaminaram o festival.

O fim de semana de festa voltou em 2020… antes de sofrer outro hiato provocado pela pandemia. Agora o Orange Crush está de volta – aparentemente mais selvagem do que nunca… com dezenas de milhares de pessoas invadindo a ilha de 5 quilômetros.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

Principal Bob Holley do Departamento de Recursos Naturais da Geórgia tentou pintar um quadro mais pacífico do fim de semana. Ele disse WSAV3 … “Temos uma presença um pouco mais pesada, o que proporciona um ambiente um pouco mais seguro para as pessoas. Acho que quando há uma boa presença de aplicação da lei e de segurança pública, as pessoas podem relaxar e quando podem relaxar as coisas tendem a vá bem.”