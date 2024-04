Vídeo mostra enormes pedras esmagando carros após o terremoto em Taiwan

Confira… você vê vários carros sendo atingidos por pedras após o terremoto de magnitude 7,4. A filmagem começa com um motorista subindo uma estrada sinuosa. O motorista é ouvido fazendo barulhos preocupados quando um alerta de emergência soa, provavelmente um telefone.

Enquanto a terra treme… os carros param para esperar o tremor passar. No entanto, como mostra o vídeo, o veículo da frente rapidamente dá ré… avançando pela estrada enquanto uma pedra enorme desaba, fazendo contato direto e causando um impacto enorme.

O motorista da câmera então coloca seu próprio carro em marcha à ré… errando por pouco uma colisão com outro pedaço de pedra caindo. Vários outros pedaços de destroços caem do céu – antes que a filmagem termine. É muito selvagem, para ser honesto… como algo saído de um filme.

O terremoto de quarta-feira e os subsequentes tremores trouxeram tragédia a Taiwan, com pelo menos 9 pessoas morrendo e mais de 963 outros feridos no desastre natural.

O terremoto foi o maior a atingir Taiwan em 25 anos… já que um terremoto de 1999 teve magnitude de 7,6 e deixou 2.400 pessoas mortas. Enquanto a maioria resistiu para salvar a vida, outros continuaram a trabalhar apesar dos tremores… incluindo alguns funcionários de estações de notícias, que estavam no ar.

A extensão do desastre deixado pelo abalo de quarta-feira ainda está sendo determinada… mas mais de 100 pessoas ainda estão presas sob os escombros, de acordo com o The Washington Post.