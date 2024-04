Vídeo mostra nova-iorquinos na Times Square imperturbáveis ​​pelo terremoto de 4,8

Confira esta filmagem selvagem que mostra as pessoas na Times Square na sexta-feira não se incomodando com o enorme terremoto que atingiu a área. Como você pode ver, quase ninguém reage quando o tremor atinge a Big Apple na manhã de sexta-feira.

É totalmente normal, apesar do barulho perceptível… com turistas tirando selfies, etc. O tráfego quase não é afetado… já que os carros são vistos zunindo na Times Square sem nenhum problema. O tremor supostamente durou apenas cerca de 20 a 30 segundos.

Um pouco mais perto do epicentro do terremoto, em Nova Jersey, a situação era um pouco mais preocupante. Imagens de câmeras circulares de residentes do norte de NJ mostram o momento exato em que o terremoto ocorreu… fazendo com que um cachorro da família aparecesse em pânico enquanto vários itens pessoais caíam.