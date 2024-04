Vídeo PFL 2: Microfone quente pega o comentarista Sean O’Connell brincando sobre esteróides após a vitória de Rob Wilkinson

O co-líder do MMA teve uma noite difícil no estande de produção neste fim de semana.

Na sexta-feira, o PFL 2 aconteceu no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas e marcou o início das temporadas de 2024 dos leves e meio-pesados. Embora tenha sido uma boa noite de lutas, talvez o momento mais comentado da noite tenha sido uma gafe da equipe de comentaristas.

Durante a maior parte da noite, a equipe de comentaristas pôde ser ouvida em microfones ao vivo na ESPN+ quando o programa foi interrompido para o intervalo comercial. Isso voltou a incomodá-los após o co-principal, quando Rob Wilkinson destruiu Tom Breese em apenas 70 segundos, e o comentarista Sean O’Connell pôde ser ouvido fazendo uma piada sobre Wilkinson e esteróides.

“Posso perguntar a ele sobre seus esteróides? Onde ele os conseguiu?

Wilkinson, campeão meio-pesado do PFL em 2022, teve sua primeira vitória pós-título – uma paralisação de Thiago Santos – anulada devido a um no-contest após testar positivo para testosterona elevada. Como resultado, ele foi retirado da temporada de meio-pesado de 2023 e recebeu uma suspensão de nove meses.

O’Connell mais tarde entrevistou Wilkinson na jaula sobre sua vitória e, claro, não fez menção à sua piada fora do palco. Mais tarde, porém, em X, ele se desculpou por suas palavras.

Desculpas a Rob Wilkinson e equipe pela piada no microfone quente. [Factory X MMA], tem que ser melhor. Nunca queira ser uma distração esfarrapada de um ótimo desempenho.

