Vídeo WrestleMania 40: Logan Paul mantém o título dos EUA graças ao IShowSpeed

Logan Paul derrotou dois ex-campeões mundiais no maior palco do wrestling profissional, mas precisava de uma ajudinha do IShowSpeed.

Paul colocou seu Campeonato dos Estados Unidos da WWE em jogo contra os ex-campeões mundiais Randy Orton e Kevin Owens na segunda noite da WrestleMania 40 na Filadélfia. No final de uma partida divertida e contundente, Paul se lançou da corda superior para dar um respingo de sapo em Owens na contagem de três para reconquistar o título.

Confira os destaques, incluindo a finalização no vídeo abaixo.

Todos os três lutadores acertaram em cheio, todos acertando seus finalizadores. A certa altura, Paul atingiu os dois competidores com seu soco-inglês característico. Orton foi capaz de acertar seu finalizador RKO em Paul, mas antes que o árbitro pudesse contar até três, alguém vestido com uma garrafa PRIME puxou-o para fora do ringue antes de revelar ser a estrela do YouTube IShowSpeed. Orton deu um RKO nele na mesa de anunciantes.

Paul conquistou o título ao derrotar Rey Mysterio no Crown Jewel em novembro passado, na Arábia Saudita.