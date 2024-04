Vine Star Brandon Bowen ‘Memba dele?!

Personalidade da mídia social americana Brandon Bowen era adolescente quando começou a se tornar viral na plataforma de vídeos curtos “Vine” em 2013 – mais conhecido por seus vídeos cômicos como “Blocking Out The Haters!”

Atraindo mais de 3 milhões de seguidores, seu primeiro Vine foi intitulado “How To Go Fishing”, e sua popularidade lhe rendeu um papel no filme “Mono” com Jake Paulo dar Kathryn Newton em 2016.