Vista aérea mostra Gnarly Crash no set do filme de Eddie Murphy ‘The Pickup’

Neste novo ângulo – obtido pelo TMZ – você pode ver um caminhão blindado parando ao lado de um carro que faz parte de uma cena que eles estavam filmando no fim de semana passado em Atlanta – onde “The Pickup” de Eddie está sendo filmado atualmente. Eddie e os outros atores não estavam no set naquele dia… e não estavam envolvidos.

Esta foi a equipe que estava filmando uma cena para o filme com um grupo de profissionais e membros da equipe – e enquanto oito pessoas ficaram feridas… uma permanece hospitalizada com uma lesão nas costas, por NYT .

O caminhão e o carro acabam capotando um pouco – já que ambos viajavam em alta velocidade – e na extremidade do caminhão … você vê a porta traseira se abrir, com 2 corpos jogados para fora.

Seus corpos parecem flácidos quando são jogados e caem no chão… na verdade, é uma cena horrível. Ambos os indivíduos foram levados ao hospital com ferimentos graves.

As autoridades esclareceram que o acidente aconteceu quando a proteção da escova do caminhão ficou presa na roda do veículo menor. Como dissemos… o talento real não estava presente neste dia específico de filmagem. Acima da CE, Keke Palmerdar Pete Davidson também estão no filme.