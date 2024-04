Vítima de ataque de pit bull morreu devido a perda de sangue e exaustão após ataque de cachorro

O homem que morreu após um ataque de pit bull em sua casa sofreu lentos e dolorosos últimos minutos de vida depois de ser atacado por seus próprios caninos… isso de acordo com as autoridades.

O relatório da autópsia de Dominic Cooper está em – e de acordo com o Gabinete do Examinador Médico do Condado de LA … o homem acabou morrendo em consequência de perda de sangue e exaustão física, que o ME observa estar diretamente relacionado aos ferimentos que sofreu no ataque.