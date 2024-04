Vítima de mordida no UFC, Andre Lima marca sua próxima luta

Andre Lima, o prospecto invicto que se tornou o primeiro lutador do UFC na história a vencer por desqualificação devido a uma falta violenta, já tem sua próxima luta marcada.

Lima enfrenta Hyun Sung Park no peso mosca no dia 1º de junho no UFC 302, anunciou seu empresário na quarta-feira. Park também postou sobre a luta no Instagram.

Lima (8-0) teve uma estreia inesquecível no UFC em março, quando seu oponente Igor Severino mastigou seu braço esquerdo no meio do segundo round no UFC Vegas 89. Severino foi imediatamente desclassificado e cortado da promoção, enquanto Lima recebeu o prêmio. vitória, bem como um bônus “Mordida da Noite” de US$ 50.000 do CEO do UFC, Dana White, após imortalizar a falta bizarra com uma tatuagem dos dentes de Severino na mesma noite.

Agora ele fará uma rápida reviravolta para enfrentar Park (9-0), vencedor inaugural do peso mosca do torneio Road to UFC da promoção. Desde que derrotou três adversários no torneio para ganhar um contrato com o UFC, Park compilou um recorde oficial de 2 a 0 no octógono, finalizando Seung Guk Choi e, mais recentemente, nocauteando Shannon Ross em dezembro passado.

O UFC 302 acontece no Prudential Center em Newark, Nova Jersey. O evento principal do pay-per-view ainda não foi anunciado.