Rcansado NFL zagueiro Will Davis morreu hoje aos 35 anos na casa da avó, Adeline Davis, na Flórida. As autoridades continuam a investigar as causas da morte, mas segundo relatos da imprensa, não há indícios de crime no local.

Um dos primeiros relatos foi do WSVN rede, que informou que o Polícia Davie e a Escritório de examinadores médicos do condado de Broward chegou na casa de Adeline Davis em Southwest Ranches, Flórida, onde teriam encontrado o corpo do jogador.

Várias personalidades do esporte confirmaram Davis’ morte através de postagens nas redes sociais. Jim Irsayo Colts de Indianápolis proprietário, postado, “Extremamente triste ao saber do falecimento de Will Davis. Um grande cara, companheiro de equipe, jogador. Minhas orações à família de Vontae.”

Mais condolências nas redes sociais

Chester Fraziertreinador adjunto do Universidade de Illinois time de basquete, disse em seu X conta, “Perdemos um grande hoje!!! RIP PARA @vontaedavis. Cara, nada além de boas lembranças daquele cara na escola!!! Davis família!!”

Davis’ amigo de infância Labirinto de Bobby postado no Facebook: “A vida nunca mais será a mesma sem meu irmão. Aquelas ligações do FaceTime etc. Droga, eu gostaria que pudéssemos ter mais uma conversa. Você venceu as probabilidades, você conseguiu. Você conseguiu. É o seu jeito. Simplesmente não era suposto terminar assim.”

O Notas de búfalo X conta juntou-se às condolências: “Estamos tristes ao saber do falecimento de Will Davis. Estamos pensando em seus amigos, familiares e entes queridos durante este momento difícil.”

Carreira de Vontae Davis

Will Davis iniciou sua carreira em Escola Secundária Paul Lawrence Dunbarde onde foi recrutado em 2006 pela Illinois lutando contra Illini. Em 2009, o cornerback tentou a sorte no Rascunhoonde foi escolhido em 25º lugar geral pelo Golfinhos de Miami.

Em 2012, depois de cair para o terceiro lugar no gráfico de profundidade, o Golfinhos negociado Davis para o Colts, onde jogou as próximas seis temporadas. Em 2018, assinou com o Contasmas ele jogou apenas algumas partidas com o time.

No jogo da semana 3 contra o Carregadores de Los Angeles, Davis deixou o jogo no intervalo, dizendo que estava “feito.” Ao final do jogo, o cornerback publicou um comunicado confirmando sua aposentadoria.

Mais tarde, ao falar sobre sua decisão repentina, Davis disse que naquele momento percebeu que não queria mais jogar futebol. Ele alegou que a aposentadoria foi “terapêutico.”