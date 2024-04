‘VPR’ Brittany Cartwright detalha a luta de Jax Taylor que levou à separação

Reproduzir conteúdo de vídeo



Brittany Cartwright está revelando os detalhes sobre o confronto com seu ex-marido, Jax Tayloresse foi o último prego no caixão do relacionamento deles.

A estrela de “Vanderpump Rules” falou sobre a conversa de travesseiro que deu errado na terça à noite em “Watch What Happens Live” … revelando que Jax estava chateado por ela ter saído à noite com seu colega de “The Valley” Kristen Doutee sua atitude se tornou o ponto de ruptura de Britt.

BC refletiu que Jax tinha “meio que inventou uma história em sua própria cabeça e começou uma briga sobre algo que nunca aconteceu” – e foi então que ela percebeu que tudo em seu casamento estava errado.

Não foi apenas esse incidente – Brittany disse que o casamento deles se transformou em um campo de batalha onde eles brigaram por cada pequena coisa, e ela só queria se afastar da situação.



Bretanha também desmascarou esses rumores de trapaça de uma vez por todas, ecoando o que nossas fontes nos disseram anteriormente sobre a existência sem infidelidade entre eles.

Quanto à situação deles agora… eles ainda estão separados, e ela ainda está dormindo em um Airbnb.