Tari Easona Foguetes Houston jogador que não jogou contra o Guerreiros do Golden Stateusou no banco da franquia de Houston uma camiseta com a frase ‘Guerreirossaia para brincar’, uma frase famosa do filme ‘Os Guerreiros’.

O resultado desta provocação do avançado foi contundente e o oposto da sua intenção. Os Warriors obedeceram, saíram para jogar e venceram por um retumbante 110-133.

“Isso é muito chato, especialmente se você nem está jogando… Você está apenas saindo do banco. Tipo, mano, o que estamos fazendo?” disse Klay Thompson depois do jogo depois de ser questionado sobre Tari Eason Jersey.

Steph Curry e Klay Thompson (7 de 11 arremessos de três pontos) marcou 29 pontos cada para liderar o Guerreiros a seis vitórias consecutivas, praticamente garantindo sua presença nos playoffs.

“Sabemos que podemos marcar à maioria das equipas, mas a defesa tem sido o nosso cartão de visita”, alertou Curry.

Jabari Smith Jr.. (24 pontos) e novato Cam Whitmore (17 pontos) foram os melhores para o Foguetes.