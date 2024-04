Will Smith não sabe quanto dinheiro tem: nada disso pode fazer você feliz

Will Smitha vida dele mudou para sempre depois do tapa que ele deu Chris Rocha na gala do Oscar de 2022.

Foi um incidente que a princípio se entendeu ter sido planejado, até que a verdade veio à tona. Desde então, o intérprete foi sancionado pela Academia.

Essa não foi a única consequência, pois nos últimos dois anos perdeu muitos projetos em que ia participar e as marcas viraram-lhe as costas.

No entanto, a publicação das suas memórias restaurou algum apoio financeiro a um dos rostos mais conhecidos de Hollywood.

Patrimônio líquido de Will Smith

Segundo a Forbes, o patrimônio líquido do ator é estimado em cerca de 350 milhões de dólares. Porém, em entrevista à Complex, ele confessou que não sabe quanto dinheiro tem, confirmando que “nem sei, cara.

Will Smith disse ao Complex: “Esta é a fase de redução da minha vida. A primeira metade da minha vida foi reunir, reunir, reunir, a segunda metade da minha vida será dar, dar, dar.”

“As pessoas sempre têm aquele momento por volta dos 50 anos em que algo muda”, continuou ele.

EFE

“Mas o que acontece é que você percebe que nada disso pode te fazer feliz. Depois de comprar tudo o que deseja e não há literalmente mais nada no mundo que você queira comprar, eu só queria que fosse um presente que todos pudessem ter, porque há nada que esse material possa fazer para satisfazê-lo.

“Estou naquela fase da minha vida que pode ser realmente assustadora, quando você percebe que sem relacionamento, sem dinheiro, sem filhos, não há literalmente nada que possa te fazer feliz.

“Essa felicidade é o contato interno e frontal total com o seu cavaleiro das trevas da alma e você se reconcilia com o fato de que precisa fazer a felicidade aqui”, disse ele, apontando para a cabeça e depois para o coração. “Você tem que ser feliz aqui sem nada disso. Você tem que levar a felicidade para as pessoas que você ama, você não pode tentar obtê-la delas. Não é para os fracos de coração.”