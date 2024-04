Will Smith reaparece no Festival Coachella e canta com J. Balvin

Sdesde seu capítulo desagradável no Oscar com Chris Rock, Will Smith tem tentado fugir da realidade e suas aparições públicas foram consideravelmente reduzidas. A estrela de ‘I Am Legend’ foi uma das convidadas surpresa do Festival Coachella e ousou subir ao palco para dividir o palco com o artista colombiano J Balvin.

A sua presença em palco fez todo o sentido, pois juntos interpretaram uma versão inédita do histórico tema do filme ‘Homens de Preto’, no qual Will Smith estrelas. O americano apareceu com a vestimenta típica do filme: terno preto, gravata preta e óculos escuros pretos, uniforme que dá nome a toda a saga.

Lionel Messi e Will Smith se cumprimentam e se abraçam efusivamente em jogo do Inter MiamiMLS – Instagram

Mas a parte mais surpreendente do show não foi a música cantada por J Balvin e Will Smith, mas sim os dançarinos e figurantes que apareceram atrás dele. O corpo de balé usou trajes alienígenas bastante extravagantes e uma cabeça alienígena surgiu atrás dos dois artistas para deleite de todo o público. A encenação do colombiano e do ator ficará há muito esquecida.

Novos projetos de Will Smith

Depois de se afastar da indústria cinematográfica por causa do incidente no Oscar, Will Smith já tem novos projetos em andamento para voltar a ser o ator que já foi. O primeiro filme a ser lançado é ‘Sugar Bandits’. Este filme de ação é sobre o retorno de um veterano da guerra do Iraque que une forças com um grupo de ex-combatentes para reprimir o tráfico de drogas em Boston.

Mas não é o único filme que ele tem em andamento. O ator de ‘À Procura da Felicidade’ já está ocupado produzindo o quarto filme de ‘Bad Boys’ e a sequência de ‘I Am Legend’. Ambos os filmes foram um sucesso no cinema.