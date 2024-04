WrestleMania 40 Shredded Bods – Adivinhe quem!

Você está pronto para derrubar os físicos de luta da WrestleMania 40?! Esses lutadores da WWE estão em ótima forma, mas agora cabe a você combinar um rosto com o corpo do lutador para enfrentar cara a cara!

Do tatame ao grama, as estrelas da WrestleMania deste ano claramente melhoraram seu regime de condicionamento físico mostrado nessas fotos pós-luta e selfies no espelho da academia. Eles estiveram totalmente presos e lutando no palco do Lincoln Financial Field.