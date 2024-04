WWE interessada em trazer Jason Kelce de volta após aparição na WrestleMania

Jason Kelce a aposentadoria pode não durar muito – TMZ Esportes soube que a lenda do Philadelphia Eagles seria recebida de volta à WWE de braços abertos… isso depois de esmagar sua aparição na WrestleMania 40!!

O irmão Kelce mais velho e seu ex-companheiro de equipe, Lane Johnson chocou a multidão da Filadélfia no sábado… quando eles entraram em ação para ajudar Rey Mystério e seu parceiro Andrade bater no filho dele Dominic Mysterio dar Santos Escobar em sua partida de tag team.

Kelce e Johnson se encontraram no meio da briga… com Travis ‘ irmão causando sérios danos em Dom quando Rey e Andrade venceram a partida.

O momento em que Kelce e Johnson revelaram suas identidades foi um grande sucesso entre os fãs de luta livre… então, naturalmente, com a agenda de Jason clara agora que sua carreira no futebol acabouperguntamos para ver se Triplo HA organização estava aberta a mais oportunidades com o centro All-Pro.