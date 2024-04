WWE vivencia seu primeiro grande dia do draft de dois dias

Tsua sexta-feira será uma noite especial em WWE porque sinaliza uma mudança em todo o cenário do wrestling norte-americano.

O Rascunho da WWE é um daqueles momentos que marca o fim de uma temporada e o início de outra, se é que existiam momentos assim na WWE. SmackDown será a primeira de duas noites de draft que terminarão na próxima segunda-feira no Raw com mais Estrelas mudando de marca.

The Rock quebra todas as regras e sai do roteiro na surra de Cody Rhodes nos bastidores

Tradicionalmente, o draft tem sido cheio de surpresas, de tag team se separando, de campeões deixando suas marcas, mas acima de tudo, de grande entusiasmo. Para quem está se perguntando como será o draft, a empresa se apressou em divulgar as regras, que são as seguintes.

Regra 1

No SmackDown haverá um total de 4 rodadas de escolhas com 16 escolhas no total.

Regra 2

No Raw haverá 6 rodadas de eleições com um total de 24 Superstars selecionáveis.

Regra 3

Os campeões de cada marca estão protegidos e não podem ser movidos, com exceção da regra 4.

Regra 4

Os Tag Team Champions podem mudar de marca.

Regra 5

O SmackDown terá a primeira escolha na noite de sexta-feira.

Regra 6

Raw terá a primeira escolha na segunda-feira.

Regra 7

O rascunho terminará na segunda-feira, 6 de maio.

Onde está o NXT?

Divulgadas as regras, chama a atenção que em nenhum momento WWE faz menção à inclusão do NXT no draft. Sempre foi um ativo de grande valor com lutadores que ‘ascendem’ da marca em desenvolvimento para as marcas principais, e outros que ‘caem’ para o NXT para se reinventarem ou terem um papel maior no show.

Sob A permanência de Triple H no NXT eles lutaram e chegaram bem perto de considerar a marca ‘preta e dourada’ como a terceira marca da WWE, em vez de uma marca em desenvolvimento. Isso não foi permitido pelos ‘altos escalões’ da empresa, mas deve-se notar que no Survivor Series 2019 o NXT venceu no confronto direto Raw e SmackDown.

Nas últimas semanas vimos como Superstars do Raw e do SmackDown estão aparecendo esporadicamente no NXT com a intenção de aumentar a audiência, como é o caso de Ivar ou The Final Testament.

Pelo contrário, tudo parece indicar que Roxanne Perez, Tony D’Angelo, Ilja Dragunov (que perdeu na semana passada o NXT Championship, poderá desembarcar nos shows principais logo após ter visto outros como Bron Breakker e Dragão Leeque já o fez nos últimos meses.

Veremos o que esta nova edição do draft nos reserva e como a WWE resolve todas as questões em aberto após a WrestleMania.