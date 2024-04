‘Yeezy Porn’ será diferente de tudo na indústria, afirma o ex de Stormy Daniels

Kanye West planeja exercitar seus músculos criativos em seu mais recente empreendimento, o que significa que você pode esperar que seu gênio criativo habitual esteja em exibição na indústria pornográfica… de acordo com Daniels tempestuoso ex, Mike Moz .

Moz é veterinário em filmes adultos – atualmente supervisiona a produção do Vixen Media Group – mas, como o TMZ relatou pela primeira vez, ele está em negociações para ingressar no Yeezy Porn. Seja como for, ele já está convencido de que Ye poderia mudar totalmente a indústria.