Zach Edey critica Rick Barnes e mostra fogo competitivo depois de derrotar o Tennessee

Purdue não foi capaz de dar o próximo passo em seu programa de basquete universitário desde que se tornou uma das principais sementes perenes do Torneio da NCAA. Tudo veio à tona em 2023, quando perderam na primeira rodada para o 16º colocado Fairleigh Dickinson.

Eles mais uma vez conseguiram o primeiro lugar em 2024, mas nesta temporada foi diferente. Com Zach Edey comandando a quadra de frente, Purdue abriu caminho para o Últimos quatro ao derrubar Gonzaga e Tenessi no final de semana.

O grande jogo de Zach Edey contra o Tennessee

Seguindo o Elite Oito vitória sobre os Vols, Edey ficou entusiasmado na entrevista pós-jogo na quadra.

Esse fogo competitivo foi o que ajudou Edey a se tornar um All-Americano da Primeira Equipe em duas temporadas seguidas. Por sua vez, ele ajudou Purdue a chegar à Final Four do primeira vez desde 1980derramando 40 pontos e pegando 16 rebotes contra o Tennessee.

Na coletiva de imprensa após o jogo, Edey criticou vários treinadores por terem passado por cima dele quando tiveram a chance de contratá-lo. Um deles foi o técnico do Tennessee Rick Barnesque ele venceu no domingo.

Purdue enfrentará Estado NC no primeiro jogo da Final Four, no próximo sábado em Fênix, Arizona.