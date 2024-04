Zach Edey ‘crucificado’ pelos fãs da UConn pelo pior lance livre já executado

EUm um resultado que estava longe do final de conto de fadas que muitos esperavam, o Huskies UConn saiu vitorioso no tão aguardado confronto das sementes número 1 no Torneio da NCAA jogo do campeonato, derrotando o Caldeiras Purdue com uma pontuação de 75-60. Este jogo marcou o fim Zach Edey carreira histórica no basquete universitário, uma jornada que foi espetacular, mas terminou não com um estrondo, mas com um turbilhão de críticas e controvérsias.

Zach Edey, o imponente centro de 2,10 m, teve uma grande carreira de todos os tempos no basquete universitário, consolidando seu legado como o primeiro vencedor repetido do Jogador do ano do Naismith College. Apesar de um grande esforço, que o levou a terminar com impressionantes 37 pontos e dez rebotes contra Connecticut, não foi suficiente para garantir a vitória. Seu desempenho de 37 pontos é o terceiro maior número de pontos já marcado em um Jogo do campeonato de basquete masculino da NCAA e o maior de todos os tempos por um jogador do time perdedor, destacando a disparidade entre o brilhantismo individual e o resultado da equipe.

Como Edey declarou para o próximo Draft da NBA de 2024, seu desempenho e potencial transição para a liga profissional estão sob intenso escrutínio. Os críticos argumentam que Edey, um pivô tradicional que se destaca dentro da área, pode ter dificuldade para encontrar seu lugar em uma NBA que favorece o arremesso de três pontos e a versatilidade. Apesar de registrar um sexto recorde duplo-duplo de 20 pontos em Loucura de marçoos fãs e analistas da NBA expressaram preocupações sobre sua capacidade de se adaptar e ter sucesso no próximo nível.

As reações on-line foram mistas, mas duras em suas críticas O jogo de Edey contra UConncom muitos apontando seu desempenho no segundo tempo como um indicativo de suas dificuldades potenciais no NBA. Os comentários variaram de dúvidas sobre sua capacidade de impressionar e eficácia quando confrontado com jogadores de tamanho semelhante, até demissões diretas de seu potencial como jogador da NBA. Os críticos foram rápidos em destacar sua incapacidade de se defender eficazmente contra jogadas pick and roll, sugerindo que a estratégia de UConn expôs fraquezas isso poderia prejudicar significativamente sua carreira profissional.

No entanto, a narrativa não foi apenas negativa. Edey’s primeiro tempo dominanteonde marcou 11 pontos consecutivos para Purdue e conquistou uma parte significativa do total de pontos, atraiu elogios de fãs e analistas. Sua discussão acalorada com o técnico dos Huskies, Dan Hurley adicionado ao drama, com alguns vendo isso como uma prova de sua paixão e potencial. Figuras como Chris Mannix da Sports Illustrated e Colin Cowherd expressaram apoio a Edey, argumentando que seu conjunto de habilidades e atributos únicos poderiam torná-lo um recurso valioso para o direito NBA equipe.

Enquanto Edey se prepara para o próximo passo em sua carreira, o debate sobre suas perspectivas na NBA continua. O que está claro, porém, é que Zach Edey, com sua presença imponente e talento inegável, deixou uma marca indelével no basquete universitário. Ainda não se sabe se isso se traduz em sucesso na NBA.