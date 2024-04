Zach Edey será o jogador mais alto a jogar em um Campeonato Nacional da NCAA?

Purdue derrubou Estado NC na noite de sábado, com os Boilermakers fugindo do jogo do segundo tempo contra o Wolfpack.

O comportamento sorrateiro de Zach Edey na festa de Purdue mostrado em vídeo secreto

Zach Edey, duas vezes jogador universitário nacional do ano, não teve seu jogo mais limpo. Ele virou a bola cinco vezes, mas mais uma vez usou seu tamanho elite para dominar na pintura com 20 pontos, 12 rebotes e dois bloqueios.

Zach Edey será o jogador mais alto de todos os tempos em um jogo do Campeonato Nacional

O 7 pés-4 há muito se sabe que o gigante é um dos jogadores de basquete mais altos do planeta, mas ele não é o mais alto da história do basquete universitário. Estes são alguns dos jogadores que o venceram nesse aspecto.

Paul Sturgess: 7 pés-8

George Bell: 7 pés-8

Kenny George: 7 pés-7

Shawn Bradley: 7 pés-6

Mamadou N’Diaye: 7 pés-6

Jamarion Sharp: 7 pés-5

Sim Bhullar: 7 pés-5

Connor Vanover: 2,10 metros

Ralph Sampson: 7 pés-4

Mas Edey terá algo que esses arranha-céus não conseguiriam realizar: uma aparição em um jogo do Campeonato Nacional.

Sampson chegou perto, fazendo um Últimos quatro aparição em 1981 com o Universidade da Virgínia. Sampson tem a mesma altura de Edey e foi eleito o jogador universitário nacional do ano em três ocasiões.

Edey representará seus colegas centros no Arizona na noite de segunda-feira.