Zach Edey x Donovan Clingan será um confronto histórico pelo Campeonato Nacional por este motivo

Ón Sábado à noite, Purdue perfurou seu ingresso para o Torneio da NCAA final com um segundo tempo impressionante contra Estado NC. Segui-los foi UConnque mostraram exatamente porque são os campeões nacionais em título, vencendo Alabama por dois dígitos.

A mãe de Zach Edey envia uma mensagem sincera antes do jogo Final Four de PurdueTwitter

Poucos discordariam de que os Huskies e os Boilermakers foram os dois melhores times do país nesta temporada. Esta será a primeira vez duas sementes número 1 se enfrentam no jogo do título desde 2017.

Edey e Cligan prontos para fazer história

Este deverá ser especial pela forma como ambas as equipas controlam os jogos: com seus centros massivos. Zach Edey tem 7 pés-4. Donovan Clingan tem 7 pés-2. Os dois farão história na segunda-feira.

É raro ver jogadores tão altos como Edey e Clingan serem tão adeptos de vários aspectos do jogo. Deveria fazer um confronto imperdível na pintura.

É surpreendente que só tenhamos conseguido outro Confronto do Campeonato Nacional entre dois jogadores de sete pése foi ótimo. Georgetown Hoyas de Patrick Ewing levou a melhor Houston Cougars de Hakeem Olajuwon em 1984.

Ewing e Olajuwon fizeram 23 times All-Star combinados. Eles se transformaram em dois dos melhores centros do NBA já viu.

Poderíamos ver o mesmo acontecer com Edey e Cligan?