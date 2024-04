Zeke Elliott retornará ao uniforme dos Cowboys mais cedo ou mais tarde, segundo fontes

Tele Dallas Cowboys atualmente precisam de um running back de calibre inicial e parece que eles estão de olho em Texas correndo de volta Jonathan Brooks no segundo turno. Porém, mesmo que consigam garantir Brooks, a equipe ainda não terminou de reforçar a posição.

Em uma reunião recente com o veterano running back Ezequiel ElliottPara o agente de Rocky Arceneaux, há expectativa de que Elliott assine com o Dallas. Vice Presidente Executivo Stephen Jones expressou sua admiração por Elliott, reconhecendo suas contribuições para a franquia:

“Zeke, como todos sabemos, é um dos nossos favoritos. Ele colocou tudo em risco nesta franquia. Ele é o competidor final e obviamente pensamos muito nele.” Este sentimento foi ecoado pelo proprietário Jerry Jones, que enfatizou o respeito mútuo entre Elliott e os Cowboys, afirmando: “Ele colocou tudo em risco para o Dallas Cowboys e os Dallas Cowboys colocaram tudo em risco para Zeke.”

Apesar de uma temporada desafiadora em que Elliott viu um declínio em seu desempenho, os Cowboys reconhecem seu valor como líder de equipe e seu potencial para orientar um titular novato. Em 2021, Elliott experimentou quedas na carreira em várias categorias estatísticas, incluindo carregamentos, jardas corridas e touchdowns corridos.

Jones elogia o compromisso de Elliott com a franquia Cowboys

No entanto, seu histórico com os Cowboys fala por si. Ao longo de sete temporadas com a equipe, Elliott acumulou impressionantes 8.904 jardas corridas e 71 touchdowns em 2.065 corridas. Além disso, ele tem sido uma opção de recepção confiável, conseguindo 305 passes para 2.336 jardas e 12 touchdowns.

Olhando para frente, o Vaqueiros não estão apenas de olho em Elliott, mas também tomaram medidas para fortalecer seu corpo de running back. Eles contrataram recentemente o veterano Royce Freeman e têm um grupo promissor de jovens talentos em Rico Dowdle, Deuce Vaughn, Malik Davis e Snoop Conner em sua escalação na posição.

A adição potencial de ambos JOnathon Brooks e Ezekiel Elliott proporcionaria aos Cowboys uma mistura de potencial juvenil e experiência veterana na sala de running back. Com a liderança e orientação de Elliott ao lado de um novo talento como Brooks, os Cowboys estão se posicionando para ter um jogo de chão formidável na próxima temporada.