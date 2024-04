Zendaya e Tom Holland estão prestes a se casar: isso foi discutido

Teles são um dos casais mais famosos e procurados de Hollywood, então seus fãs estão aguardando ansiosamente as notícias do casamento.

Na verdade, Zendaya ela mesma falou sobre a possibilidade de ter filhos e se casar com Tom Holanda em suas entrevistas recentes.

Tom Holland e Zendaya se apaixonaram em Londres enquanto tomavam um café e faziam compras juntos

“Fala-se de casamento e isso é uma realidade”, disse uma fonte à revista People.

“Eles não são o tipo de estrelas que organizam suas vidas nas redes sociais em sua maior parte. Ambos são privados”, diz a fonte, que acrescenta que a atenção dada a eles enquanto estão sob os olhos do público “nunca foi fácil ou confortável”. para qualquer um deles.”

Além disso, no ano passado, em dezembro, Zendaya já teve que se manifestar e negar a notícia do casamento, depois que ela mostrou uma aliança em seus stories do Instagram, seus fãs enlouqueceram e começaram a falar sobre o casamento com Holanda.

“Eu postei isso pelo meu chapéu… Não pelo anel no meu dedo direito, pessoal. Sério, vocês acham que é assim que eu daria a notícia? Tipo o quê?!” a atriz se defendeu ao ver o alvoroço, deixando claro que eles ainda não vão se casar e não têm planos claros de ir em frente.

Um relacionamento complicado

A relação entre duas celebridades nunca é fácil, como Zendaya disse em entrevista à Elle: “Há partes da vida dele que vão se tornar públicas. Não posso deixar de ser uma pessoa e viver minha vida e amar a pessoa que amo”.

“Tenho controle sobre o que escolho compartilhar. Trata-se de proteger a paz e deixar as coisas serem suas, mas também de não ter medo de existir. Você não pode se esconder. Isso também não é divertido. Estou lidando com isso agora mais do que sempre”, explicou ela.