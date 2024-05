10 maneiras de corrigir o código de erro do Hulu RUNUNK13

O Hulu oferece aos seus assinantes uma ampla seleção de programas de TV, filmes e conteúdo original. É possível que os usuários encontrem problemas com o serviço de tempos em tempos, embora isso aconteça como acontece com qualquer serviço digital. O código de erro Hulu RUNUNK13 é um desses erros, que pode ser frustrante, mas geralmente pode ser corrigido com algumas etapas de solução de problemas.

Quais são as causas do código de erro Hulu RUNUNK13?

Você pode encontrar um código de erro Hulu RUNUNK13 ao assistir a um filme ou programa de TV no Hulu se o seu reprodutor de mídia não puder atender à sua solicitação. Existem várias razões para o seu aparecimento;

Dados em cache com erros

Sua conectividade de rede caiu

Problemas de velocidade da Internet

Usando aplicativos, dispositivos ou navegadores desatualizados

Os servidores ou aplicativos do Hulu estão inativos

Parece que o web player está com problemas

Mesmo os episódios e vídeos do Hulu baixados ficam corrompidos nesses casos, sendo necessárias algumas correções rápidas.

Como corrigir o código de erro do Hulu RUNUNK13

Então, aqui estão algumas correções para ajudá-lo a solucionar o código de erro do Hulu RUNUNK13:

Se você deseja garantir um desempenho ideal e corrigir possíveis erros, o Hulu recomenda instalar a versão mais recente de seu aplicativo de streaming assim que for lançado. Há novos recursos nessas atualizações, bem como correções de bugs e melhorias de desempenho.

Ao usar o aplicativo Hulu mais recente, você poderá melhorar significativamente sua experiência de streaming, pois usará a versão mais recente do software. Para desfrutar de streaming ininterrupto de seu conteúdo favorito, é uma boa ideia manter seu aplicativo Hulu atualizado.

O Hulu pode ser acessado por meio de um navegador da web. Ao atualizar o Chrome, Firefox ou qualquer outro navegador, você pode descobrir que um navegador desatualizado afeta a funcionalidade do web player Hulu.

Pode ser suficiente simplesmente fechar o navegador e reabri-lo para resolver o problema. Além disso, pode ser necessário atualizar o navegador usando um processo mais complexo se o problema persistir.

Para garantir a reprodução perfeita do seu conteúdo favorito no Hulu, é essencial garantir que seu navegador esteja atualizado. O streaming do Hulu pode ser afetado por navegadores desatualizados, portanto, mantenha o seu atualizado para minimizar possíveis problemas.

Correção 3: limpe o cache e os dados do aplicativo Hulu

O código de erro do Hulu RUNUNK13 pode ser causado por dados corrompidos. Para resolver esse problema, remova e reinstale o aplicativo Hulu ou limpe seu cache. O Hulu pode exigir que você limpe o cache do seu navegador se você acessá-lo por meio de um navegador. Você pode remover o cache e corrigir o código de erro rununk13 do Hulu no Windows 10 seguindo estas etapas:

Usando o Chave do Windows e eu chave abrir configurações .

Escolher Aplicativos > Aplicativos e recursos do cardápio.

No painel direito, role para baixo até ver o Hulu. Selecione Configurações avançadas deste software.

Toque em Reiniciar botão para limpar o cache do Hulu.

No seu navegador, você pode ativar JavaScript e cookies. Se nenhum desses métodos funcionar para você.

Correção 4: reinicie o aplicativo Hulu

Você pode considerar fechar e reiniciar o Hulu se receber o código de erro Hulu Error Code RUNUNK13 repetidamente em um dispositivo específico. Ao fazer isso, você poderá corrigir qualquer corrupção de dados que esteja impedindo o funcionamento adequado do aplicativo.

Veja como fechar o aplicativo Hulu no iPhone e Android se você estiver usando seu telefone ou tablet para assistir ao serviço. Você pode forçar o fechamento da maioria dos aplicativos de streaming clicando e segurando-os ou mantendo-os pressionados até receber mais opções.

Correção 5: reinicie seu dispositivo de streaming

Pode ser útil reiniciar o dispositivo se você não encontrar outra solução. Usando esse método, você poderá resolver quaisquer problemas temporários de software que estejam impedindo o Hulu de funcionar corretamente. Se você mantiver pressionado o botão liga / desliga por alguns segundos, o telefone geralmente será desligado.

Além disso, você pode revelar o painel de atalhos e clicar no símbolo de energia deslizando de cima para baixo na tela.

Correção 6: verifique se há algum problema com o Hulu

As mensagens de erro do código de erro do Hulu RUNUNK13 são comuns para o Hulu estar offline, mas se você as vir de forma consistente, é possível que o serviço esteja inativo.

Você pode verificar a página de status do Hulu no Downdetector para ver se o problema está no serviço e não em você. Use seu navegador para pesquisar a frase “o Hulu está fora do ar.”

Correção 7: verifique sua conexão com a Internet

Em geral, os usuários do Hulu têm problemas para se conectar à Internet porque a conexão é intermitente. Em alguns casos, os roteadores Wi-Fi podem precisar ser reiniciados e, outras vezes, seu ISP pode estar com problemas.

Você pode executar o teste de velocidade online do Google se puder abrir um navegador da web em seu dispositivo para assistir ao Hulu. Isso pode ser feito através do seu telefone, laptop ou PC de mesa.

Se você estiver usando o Hulu na sua TV ou em um dispositivo de streaming, certifique-se de não estar muito longe do roteador executando o teste de velocidade em outro dispositivo ou tente assistir ao vídeo em outro aplicativo no mesmo dispositivo. Para transmitir vídeo 4K em alta definição, a velocidade da sua internet não deve ser inferior a 5 Mbps.

Correção 8: experimente o Hulu em outro dispositivo

Se você estiver tendo problemas para visualizar seu programa problemático do Hulu em um dispositivo, tente usar outro. Veja se você pode assistir ao mesmo programa no Hulu em um navegador ou com seu telefone se estiver recebendo o erro Hulu Error Code RUNUNK13 no Fire Stick da sua TV. Se funcionar em um, mas não no outro, seu problema foi reduzido a um dispositivo.

Correção 9: desinstale e reinstale o aplicativo Hulu

Dependendo do dispositivo, você precisará visitar o suporte do Hulu ou o site oficial para desinstalar e reinstalar o aplicativo Hulu. Os usuários do Android podem abrir Configurações > Aplicativos > Gerenciar aplicativos > Todos > Hulue selecione Desinstalar.

Você deve desligar seu telefone Android por um minuto e ligá-lo novamente. Depois disso, você precisará reinstalar o aplicativo Hulu da Google Play Store.

