2024 NFL Semana 1: Probabilidades e linhas de aposta para cada jogo

O calendário de 2024 da NFL foi divulgado e com isso vieram as linhas de abertura da primeira semana da temporada.

Há uma série de jogos de destaque na primeira semana. O Kansas City Chiefs e o Baltimore Ravens começam a temporada em 5 de setembro, com os atuais campeões abrindo em -3. A NFL então segue para o Brasil para um jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles no dia 6 de setembro.

O Detroit Lions enfrenta o Los Angeles Rams em uma revanche do jogo dos playoffs em 8 de setembro e a Semana 1 termina com o provável retorno de Aaron Rodgers, enquanto o New York Jets enfrenta o San Francisco 49ers em 9 de setembro.

Aqui está uma olhada em todos os jogos da Semana 1. Probabilidades atuais no momento da publicação. Para obter as probabilidades mais atuais, acesse ESPN BET

Spreads da semana 1 da NFL de 2024, linha de dinheiro e totais

Baltimore Ravens @ Kansas City Chiefs -3

Campo GEHA no Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

5 de setembro, 20h20 horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Corvos (+125); Chefes (-145)

Total: 47

Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles -2,5

Arena Corinthians, São Paulo

6 de setembro, 20h15 horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Empacotadores (+105); Águias (-125)

Total: 48,5

Pittsburgh Steelers @ Atlanta Falcons -2,5

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

8 de setembro, 13h horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Steelers (+120); Falcões de Atlanta (-140)

Total: 43,5

Arizona Cardinals @ Buffalo Bills -7

Estádio Highmark, Orchard Park, Buffalo, Nova York

8 de setembro, 13h horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Cardeais (+280); Contas (-350)

Total: 47,5

Titãs do Tennessee @ Chicago Bears -4,5

Campo do Soldado, Chicago

8 de setembro, 13h horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Titãs (+180); Ursos (-215)

Total: 43,5

Patriotas da Nova Inglaterra @ Cincinnati Bengals -8

Estádio Paycor, Cincinnati

8 de setembro, 13h horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Patriotas (+340); Bengalas (-425)

Total: 42,5

Houston Texans -1.5 @ Indianapolis Colts

Estádio Lucas Oil, Indianápolis

8 de setembro, 13h horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Texanos (-120); Colts (+100)

Total: 47,5

Jacksonville Jaguars @ Miami Dolphins -3,5

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

8 de setembro, 13h horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Onças (+140); Golfinhos (-165)

Total: 48,5

Carolina Panthers @ New Orleans Saints -4,5

Caesars Superdome, Nova Orleans

8 de setembro, 13h horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Panteras (+175); Santos (-210)

Total: 41,5

Minnesota Vikings -1 @ New York Giants

Estádio MetLife, East Rutherford, Nova Jersey

8 de setembro, 13h horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Vikings (-110); Gigantes (-110)

Total: 41

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers -3

Estádio SoFi, Inglewood, Califórnia

8 de setembro, 16h05 horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Invasores (+130); Carregadores (-150)

Total: 43,5

Denver Broncos @ Seattle Seahawks -4,5

Campo Lumen, Seattle

8 de setembro, 16h25 horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Broncos (+170); Seahawks (-200)

Total: 42,5

Dallas Cowboys @Cleveland Browns -1

Estádio Cleveland Browns, Cleveland

8 de setembro, 16h25 horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Vaqueiros (-110); Marrons (-110)

Total: 44

Comandantes de Washington @ Tampa Bay Buccaneers -4

Estádio Raymond James, Tampa, Flórida

8 de setembro, 16h25 horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Comandantes (+160); Bucaneiros (-190)

Total: 41,5

Los Angeles Rams @ Detroit Lions -3,5

Campo Ford, Detroit

8 de setembro, 20h20 horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Rams de Los Angeles (+140); Leões de Detroit (-165)

Total: 51,5

New York Jets @ São Francisco 49ers -5,5

Levi’s Stadium, Santa Clara, Califórnia

9 de setembro, 20h15 horário do leste dos EUA

Linha de dinheiro: Jatos (+200); 49ers (-240)

Total: 45,5