3 pessoas filmadas no set de videoclipe de Lil Baby, tiros capturados pela câmera

O vídeo se desenrola com dezenas de funcionários e pessoas montando equipamentos de filmagem na tarde de terça-feira, quando o tiroteio começou com o que parece ser uma arma semiautomática disparando incansavelmente por cerca de 6 segundos.

Fontes da APD disseram ao TMZ Hip Hop que responderam a relatos de tiros disparados no bairro comercial de Verbena Street em NW ATL e descobriram um homem de 24 anos com um aparente ferimento de bala no braço e um homem de 27 anos com um aparente ferimento de bala nas costas.