49ers contratam o wide receiver Jauan Jennings até 2025

SANTA CLARA, Califórnia – Enquanto o San Francisco 49ers continua trabalhando na tentativa de assinar com o receptor Brandon Aiyuk uma extensão de contrato de longo prazo, eles lidaram com outro importante negócio relacionado ao wideout na quarta-feira.

O agente livre restrito Jauan Jennings, que emergiu como a terceira opção confiável do time nas últimas três temporadas, concordou com um contrato de dois anos com os Niners que o manterá em San Francisco até a temporada de 2025.

Jennings não assinou sua proposta restrita de agente livre e, em vez disso, fez este acordo, que é semelhante a uma extensão de um ano.

O contrato vale até US$ 15,4 milhões, incluindo US$ 10,5 milhões garantidos, disseram os agentes Drew e Jason Rosenhaus a Adam Schefter da ESPN.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Jennings não participava de atividades organizadas da equipe porque tecnicamente não estava sob contrato enquanto ele e os Niners trabalhavam para fechar um acordo. São Francisco fez a licitação de segunda rodada para Jennings em março, o que significava que Jennings poderia comprar um novo acordo em outro lugar, mas os Niners teriam o direito de igualar qualquer oferta externa ou receber uma escolha de segunda rodada se não correspondessem.

Embora Jennings não tenha recebido nenhuma oferta externa, ele também não assinou sua proposta, razão pela qual não esteve em Santa Clara para OTAs. Mas Jennings estava em campo na quarta-feira enquanto os Niners realizavam seu segundo OTA aberto à mídia.

No Combine da NFL em fevereiro, o gerente geral do Niners, John Lynch, disse que a equipe estava interessada em negociar uma extensão com Jennings. Os 49ers fizeram acordos semelhantes de curto prazo com jogadores importantes, como o linebacker Dre Greenlaw e o right tackle Colton McKivitz nas últimas temporadas.

Ex-escolhido na sétima rodada do Tennessee, Jennings disputou 45 jogos da temporada regular, com 78 recepções para 963 jardas e sete touchdowns, ao mesmo tempo que atuou como um dos melhores bloqueadores de corrida externa do time.

Se o 49ers tivesse vencido o Super Bowl LVIII contra o Kansas City Chiefs, Jennings poderia ter sido o jogador mais valioso daquele jogo. Ele teve quatro recepções para 42 jardas e um touchdown e lançou um passe para touchdown de 21 jardas para o running back Christian McCaffrey antes que os Niners caíssem por 25-22 na prorrogação.

“Acho que cada pessoa na NFL que assiste a fita, todo gerente geral, todo olheiro, qualquer pessoa que assiste a fita, eles assistem ao filme de Jauan e ficam tipo, ‘Caramba, esse cara é um de um’”, afirmou. fim George Kittle disse. “Sua mentalidade e atitude quando está em um campo de futebol são completamente diferentes. Ele vai para aquele lugar sombrio com o qual o técnico Shanahan falará, como Pierre Garcon, e ele é muito violento na maneira como joga, o que você não sabe. Não vejo em todos os recebedores. Ele acertará as pontas defensivas o mais forte que puder. Ele acertará os linebackers o máximo que puder.

Aiyuk, entretanto, ainda está no meio de negociações sobre o que provavelmente será um acordo muito maior e mais longo. Ele não tem participado da parte voluntária do programa de entressafra.