A aliança de casamento de Ben Affleck está de volta, Jen Garner visita em meio ao drama do casamento de J Lo

Ben Affleck a aliança de casamento voltou para sua mão, apenas um dia depois de desaparecer bem no meio de seu drama de casamento com Jennifer Lopez .

A mão esquerda de Ben ganhou platina (ou prata) novamente no sábado… o anel ficou visível quando ele digitou o código de segurança da casa alugada em Brentwood, onde mora há várias semanas desde que se mudou da mansão em Bev Hills que ele e J Lo comprou no ano passado.

Menos de 24 horas antes, Ben parecia sinalizar que o fim do casamento estava próximo… já que ele NÃO estava com o anel na noite de sexta-feira enquanto ia à peça da escola de seu filho. Com a devolução do anel, parece que ele simplesmente passou despercebido na sexta-feira.