A ameaça contra John Rahm de um ex-jogador do PGA Tour: quero torcer o pescoço dele

Jon Rahmas palavras de sobre seu desejo de continuar jogando no PGA Tour foram duramente respondidas pelo ex-jogador Arron Oberholseragora como comentarista no The Golf Channel.

“Você vai me dizer que ainda se sente membro do PGA Tour. Quero torcer seu pescoço pela televisão, estou com muita raiva agora. Estou indignado”, exclamou Oberholser.

Rahm foi claro quando questionado sobre sua assinatura com a LIV Golf. “Olha, eles continuam dizendo ‘o outro lado’, mas ainda sou membro do PGA Tour, esteja suspenso ou não. Ainda apoio o PGA Tour e acho que é uma distinção importante a fazer. não sinto que estou do outro lado. […] Vou dizer o que sempre disse: espero que cheguemos a um acordo que seja benéfico para todos, mas não sei o que está acontecendo”.

Depois de ouvir Rahm, Oberholservencedor do AT&T Pebble Beach National Pro-Am de 2006 e quarto no PGA Championship em 2007, explodiu: “Estou indignado. Você pegou 500 mil (referindo-se a milhões de euros) e vai ficar sentado lá e dizer que você ainda se sente um membro do PGA Tour? Todos os jogadores naquele vestiário do PGA Tour deveriam estar absolutamente indignados com ele.

“Até hoje ele não entende. Esse é um cara que queria um cargo ou queria ser ouvido, pelo que entendi. tudo isso antes de ele ir para a LIV e eu sinto que ele não foi ouvido tanto quanto provavelmente deveria ter sido, e agora estou feliz que ele não estava nessa posição porque ele não entende”, acrescentou. Oberholserque se aposentou em 2013 devido a lesões nas costas e nas mãos.