Príncipe Harry e Meghan MarkleFundação de caridade, Archewellencontrou problemas legais, com o procurador-geral da Califórnia ordenando que a organização parasse de arrecadar ou gastar dinheiro devido à inadimplência nas taxas de registro.

O fundação a falta de envio de seu relatório anual e taxas de registro resultou em sua listagem como “delinquente” com o registro de instituições de caridade e arrecadação de fundos, revelou Página seis. O Fundação agora é obrigado a apresentar registros explicando o atraso no pagamento e pagar multas por atraso.

Uma carta oficial de Procurador-Geral Rob Bonta estados, “Uma organização listada como delinquente não está em situação regular e está proibida de se envolver em condutas para as quais o registro é exigido, incluindo a solicitação ou desembolso de fundos de caridade”.

Problemas jurídicos não param os Sussex

Inicialmente, fontes indicaram que Archewell havia entrado com pedido de prorrogação, mas posteriormente descobriu-se que o cheque enviado junto com o pedido não havia sido recebido. Um novo cheque foi emitido e a fundação deve retomar operações normais assim que o pagamento for processado.

O casal estabeleceu Archewell depois de se mudarem para os EUA em março de 2020, após a decisão de se afastarem de seus deveres reais seniores. A fundação inclui atividades de caridade sem fins lucrativos, bem como divisões de negócios com fins lucrativos com foco na produção de mídia, como Áudio Archewell e Archewell Produções.

Apesar desses problemas legais, atormentar e Meghan anunciaram uma expansão da parceria de sua fundação com o Fundação GEANCO em Abuja, Nigéria. Esta expansão inclui recursos de saúde mental e formação para homens e mulheres jovens, além de iniciativas existentes que apoiam raparigas e mulheres jovens com produtos de saúde menstrual e serviços educativos.

Sua turnê de sucesso pela Nigéria

O anúncio coincidiu com o Duque e Duquesa de Sussexvisita à Nigéria, onde foram recebidos por uma multidão entusiasmada. Markleque se referiu à Nigéria como a sua “pátria mãe” depois de um teste de ADN ter revelado a sua herança nigeriana, usava um colar com uma cruz que anteriormente pertencia a princesa Dianaum presente do marido.

Uma fonte real comentou, “Certamente foi uma semana muito real para atormentar e Meghan!” Apesar dos desafios legais, o casal continua ativo nos seus esforços filantrópicos, concentrando-se em iniciativas que promovam a saúde mental e a educação.