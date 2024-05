A armeira ‘Rust’ Hannah Gutierrez-Reed apela da condenação por homicídio culposo

Armeiro “ferrugem” Hannah Gutierrez-Reed está oficialmente tentando anular sua condenação… tendo agora entrado com um recurso no tribunal, isso depois de ter o livro jogado contra ela em seu julgamento.

Em novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, os advogados de Gutierrez-Reed entraram com pedido na segunda-feira para apelar de seu homicídio involuntário condenação no tiroteio fatal do diretor de fotografia em 2021 Halyna Hutchins – pelo qual ela recebeu 18 meses de prisão e uma multa de US$ 5.000.