A calúnia homofóbica do Papa Francisco não é grande coisa, afirma padre assumidamente gay do Reino Unido

TMZ. com

Pai James Alisson – um católico praticante e teólogo em Madri, e que é abertamente gay – compartilhou seu ponto de vista no “TMZ Live” terça-feira… explicando que quando o Papa fala aos bispos italianos a portas fechadas, ele provavelmente está se dirigindo a um grupo composto principalmente de gays homens – com FJA teorizando que ele provavelmente está totalmente ciente de sua sexualidade porque mora com eles.