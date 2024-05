A camisa de Harrison Butker se torna uma das mais vendidas da NFL em meio a polêmica

Chefes de Kansas City chutador Harrison Butker tornou-se recentemente um ponto focal de controvérsia depois de proferir um discurso na formatura da turma de 2024 do Benedictine College. As suas observações, que foram amplamente criticadas por serem sexistas, misóginas e homofóbicas, provocaram reações adversas significativas.

Apesar das críticas e do NFL distanciando-se de suas declarações, AçougueiroAs vendas de camisas do Texas aumentaram, tornando-o um dos mais vendidos da NFL, uma conquista incomum para um chutador.

Harrison Butker, do Chiefs, faz discurso misógino de formatura voltado para mulheresParker Johnson

No atual clima altamente politizado, o discurso de Butker tornou-se um campo de batalha na guerra cultural em curso. Grupos conservadores uniram-se em apoio ao tricampeonato Super Bowl campeão, levando a um aumento nas vendas de suas camisas.

Em plataformas como Amazon, Fanatics e na loja oficial da NFL, a camisa de Butker é marcada como tendência, com as redes sociais, principalmente do lado conservador, comemorando seus esforços para “cancelá-lo”.

Embora nenhum número oficial de vendas tenha sido divulgado, a visibilidade da camisa de Butker como item de tendência nos principais sites de varejo ressalta o aumento significativo na demanda.

Patrick Mahomes revela verdadeiros sentimentos sobre o polêmico chutador Harrison ButkerParker Johnson

Resposta da NFL

Em resposta à polêmica, Jonathan Beanevice-presidente da NFL e diretor de diversidade e inclusão, enfatizou que as opiniões de Butker não representam as da liga.

“Harrison Butker fez um discurso a título pessoal”, disse Beane.

“Suas opiniões não são as da NFL como organização. A NFL é firme em nosso compromisso com a inclusão, o que só torna nossa liga mais forte.”