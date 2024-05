A cigana Rose Blanchard não conhece a gíria de ‘Slay’ ou ‘Mother’, os fãs reagem

Cigana Rose Blanchard está ficando meio irritado por não estar familiarizado com algumas gírias da Geração Z que algumas pessoas acham que são do seu interesse … e sim, há um toque de ironia aqui.

Em um novo vídeo que está circulando on-line, Gypsy Rose está ficando toda embelezada quando lhe perguntam o que a choca no mundo de hoje, agora que ela saiu da prisão – e ela diz que a Geração Z a está deixando confusa com todos os seus frases rápidas.

Gypsy diz que a Geração Z tem uma linguagem totalmente nova com a qual ela não está familiarizada – incluindo gírias como “mãe” e “matar”… que ela diz serem totalmente estranhas para ela. Claro, alguns não podiam acreditar que ela diria isso… você sabe, considerando o motivo pelo qual ela estava atrás das grades.

Lembre-se, GRB cumpriu cerca de 7 anos de prisão por seu papel no assassinato de sua mãe, Dee Dee Blanchard – ela se declarou culpada de assassinato em segundo grau.

Como todos sabemos… A mãe de Gypsy, Dee Dee, foi assassinada enquanto dormia pelo então namorado de Gypsy Nicholas Godejohn . Gypsy lidou com o fato de estar envolvido na conspiração para matar Dee Dee.

Mesmo assim, ela se tornou uma figura simpática na mídia, tendo sido vítima de abusos durante a maior parte de sua infância. Sua complicada jornada foi dramatizada para a TV em “The Act”, do Hulu, com Joey Rei dar Patrícia Arquette interpretando a infame dupla mãe e filha.

Desde então, Gypsy abraçou seu status de celebridade, embarcando em uma rápida turnê de imprensa após sua libertação da prisão e estrelando uma série de documentários para toda a vida, intitulada “Gypsy Rose: Life After Lock Up”. No que diz respeito à linguagem… ei, é um mundo novo – e Gypsy está apenas se acostumando com isso.