A equipe de Oleksandr Usyk reclama do ringue no último minuto antes da luta de Tyson Fury

Tgrande dia está quase chegando, o sábado trará um dos mais esperados boxe partidas na história recente entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk. Os dois boxeadores estão fazendo tudo o que podem para que todos os pequenos detalhes sejam verificados em uma caixa, não pode haver erros nem falhas. Ambos sabem que se tiverem alguma falha, suas atuações podem ser inúteis e podem perder a luta. A equipe de Oleksandr Usyk tem sido uma das equipes que mais esteve no comando desde que chegou a Riad, na Arábia Saudita. Um dos detalhes que eles mais estão cuidando são os aspectos técnicos do local onde os dois lutarão no sábado.

Tyson Fury e Oleksandr Usyk revivem o velho oeste e muito mais em uma promoção épica para sua próxima lutaTwitter

A equipe de Usyk reclama do ringue em Riad

Segundo o jornalista Sky Sports, a equipe de Oleksandr Usyk vem reclamando do ringue na arena. Especificamente a tela, que consideram que as seções que a unem são defeituosas e podem ser consideradas um perigo de tropeço. Não houve confirmação se isso foi corrigido ainda, mas certamente eles encontrarão uma solução antes de sábado. Enquanto isso, os dois boxeadores finalmente tiveram a chance de falar ao microfone e vimos uma imagem de Tyson Fury que ninguém esperava. Ele ficou quieto e não falou muito, apenas se limitou a dizer que está pronto para sábado. Mas o mais impressionante é o confronto.

Durante o esperado confronto, Tyson Fury se recusou a olhar para Oleksandr Usyk no rosto enquanto o boxeador ucraniano olhava para ele com cara de maníaco. Após o confronto tenso, Fury foi questionado por que ele se recusou a olhar para seu oponente. Fury afirmou rapidamente que Usyk é um cara de aparência assustadora e definitivamente não está errado. Mas no final do dia, recusar-se a olhar para Usyk olhando para baixo não é a melhor aparência quando vocês estão prestes a entrar em um ringue e dar uma surra um no outro. Poderiam ser mais jogos mentais de Fury ou ele não está realmente sentindo as vibrações que antecedem a luta? Descobriremos no sábado.