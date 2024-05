A equipe jurídica de Ryan Garcia responde aos resultados positivos da amostra B para a luta com Devin Haney

Ryan Garcia insiste que não é um trapaceiro.

Após uma reportagem de que os resultados do último teste de drogas de amostra B de Garcia para sua luta de 20 de abril com Devin Haney deram positivo para a substância proibida ostarina, a equipe jurídica de Garcia respondeu à notícia por meio de um comunicado fornecido ao MMA Fighting.

Veja o comunicado completo abaixo.

Ryan Garcia está comprometido com uma concorrência limpa e justa e nunca usou intencionalmente qualquer substância proibida. Logo após ser notificado de seu teste positivo, Ryan voluntariamente teve seu cabelo coletado e enviado ao Dr. Pascal Kintz, o maior especialista em toxicologia e análise de amostras de cabelo. Os resultados da amostra de cabelo do Ryan deram negativo. Isso é consistente com a contaminação e prova comprovadamente que Ryan não ingeriu Ostarine durante um período de tempo – a única maneira pela qual ele teria qualquer vantagem no ringue.

Ryan se submeteu voluntariamente a testes ao longo de sua carreira, que sempre apresentaram resultados negativos. Ele também testou negativo várias vezes antes da luta contra Haney. Todos esses fatores, combinados com seus níveis ultrabaixos de amostras coletadas em 19 e 20 de abril (na faixa do bilionésimo de grama), apontam para Ryan sendo vítima de contaminação por suplemento e nunca recebendo qualquer benefício de melhoria de desempenho das quantidades microscópicas. em seu sistema. Temos certeza de que um dos suplementos naturais que Ryan estava usando antes da luta estará contaminado e estamos testando os suplementos para determinar a fonte exata.