A esposa do meteorologista Mark Kriski da KTLA compartilha uma atualização positiva após o derrame

Meteorologista KTLA Mark Kriski está progredindo em sua jornada de recuperação depois de sofrer um leve derrame no início desta semana… é o que diz sua esposa.

A notícia, sem dúvida, é um alívio para os telespectadores do KTLA – e até mesmo para o colega de Mark Glenn Walker entrou na conversa com a postagem de Jennifer, expressando sua alegria com a atualização positiva.