A estreia de Angel Reese supera Caitlin Clark: o rapper gastou fortuna em jato particular e assentos na quadra só para vê-la

Tele chegada de estrelas da faculdade como Caitlin Clark e Anjo Reese para o WNBA deu à liga um novo nível de prestígio. Embora a estreia de Clark na noite de terça-feira tenha estabelecido recordes de audiência na TV, o primeiro jogo de Angel Reese para o Céu de Chicago foi um evento tão importante que o rapper Leite parou só para assistir, então saiu em um jato particular logo depois.

Angel Reese traz as estrelas para Chicago

“DUHHH!! O MAIOR”, escreveu Reese em Twitter/X em resposta à entrevista no jogo onde Latto contou ao mundo quem ela estava lá para ver. Reese já fez uma participação especial em Vídeo musical de Latto para “Put It On Da Floor Again (feat. Cardi B)”.

O Rapper de Atlanta contou a todos a história completa após o jogo, enquanto ela postava um TikTok dela voltando para seu jato particular logo após o jogo. Sua viagem foi ainda mais luxuosa do que a WNBA jogadores naquela noite; a WNBA ainda está a implementar lentamente a sua política de voos charter.

“Eu vim aqui estritamente por causa de Angel Reese. Estou fora”, disse Latto antes de entrar no jato. Angel também republicou o vídeo no Twitter com a legenda: “Amo vocês, corretores de apostas… ENTRE E SAI LITERALMENTE!”

Reese e Clark receberam plataformas diferentes

Infelizmente, o 777 artista e sua jornada cara para assistir Reese expor um padrão duplo isso frustrou os fãs da WNBA. Aqueles com ingressos para o jogo eram algumas das únicas pessoas fora de Chicago que puderam assistir à estreia do Sky contra o Asas de Dallasporque não foi televisionado nacionalmente. Reese terminou com 12 pontos e oito rebotes na perda.

Foi uma grande diferença em relação à estreia alardeada de Clark com o Febre Indiana na noite anterior, que foi televisionado pela ESPN2 e se tornou o W’s jogo mais assistido desde 2001.

Embora as pessoas mais notáveis ​​na estreia de Clark em Connecticut tenham sido aquelas no “Bandwagon Cam”, Reese mais uma vez flexionou-a imensa influência social, trazendo uma nova energia e uma grande celebridade para Chicago. O Barbie da cidade de Chi não deixou dúvidas sobre sua capacidade de atrair novos fãs, ela está apenas esperando a WNBA se atualizar.