A estrela de ‘Alien’ Tom Skerritt não viu nenhuma das sequências, por que se preocupar?

Tom Skerritt não tem interesse em ver a última sequência de “Alien” – em vez disso, ele mantém sua tendência de passar todos os filmes depois do OG, porque diz que eles não podem competir.

O ator – que interpretou o capitão. Dallas no clássico de ficção científica original de 1979 – conversou com o TMZ antes de seu 45º aniversário e disse que estava bem ciente ao fazer o Ridley Scott filme que seria um clássico… e é em parte por isso que ele não viu NENHUM dos outros.

Tom diz que a magia não duplicada do original tinha tudo a ver com o que você não viu – e sente que aqueles que foram lançados depois perderam um pouco da magia inicial do número 1.