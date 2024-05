A estrela de ‘Gossip Girl’ Taylor Momsen é mordida por um morcego no palco e leva vacinas anti-rábicas

Reproduzir conteúdo de vídeo





Taylor Momsen – a vocalista da banda The Pretty Reckless e ex-estrela de “Gossip Girl” – deve estar se sentindo muito rock ‘n’ roll agora… porque ela foi mordida por um morcego no palco.

Taylor – que apareceu como atriz em ‘GG’ e como Cindy Lou Who em “How the Grinch Stole Christmas” – estava se apresentando durante a abertura do AC/DC na Espanha, quando um morcego selvagem voou e a mordeu no perna.



A cantora nem percebeu o que tinha acontecido… até que o público começou a apontar para sua perna – onde o taco havia se agarrado. O vídeo é incrível… você tem que ver – sem mencionar as consequências.

Os companheiros de banda e a equipe de Taylor logo a cercaram no palco… removendo com sucesso o mamífero voador de sua perna. Infelizmente para Taylor, sua saga do morcego não terminou aí, revelando mais tarde nas redes sociais que ela precisava ir ao hospital para ser mordida.

Ela escreveu no Instagram… “Vacinas anti-rábicas pelas próximas duas semanas 😖😖😖 obrigada a todos os funcionários do hospital que me apelidaram de #batgirl depois de ver no noticiário local naquela manhã.”

Os fãs não se cansavam da atualização, até mesmo alguns amigos famosos de Taylor opinaram sobre a situação online, onde ela postou esse encontro maluco.

Natasha Bedingfield perguntou nos comentários: “Doeu?” … ao que Taylor respondeu: “A mordida? Não. As injeções? SIM.” Outro fã entrou na conversa, “Ozzy está orgulhoso”, referindo-se à história única do roqueiro com os morcegos.