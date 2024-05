A estrela de ‘RHONJ’ Jennifer Aydin compartilha um clipe do caos no calçadão de Nova Jersey

A estrela de ‘Real Housewives of New Jersey’ acessou o Instagram no domingo para compartilhar um clipe de sua caótica noite de sábado … contando a ela mais de meio milhão de seguidores que ela e sua família foram ao calçadão em Seaside Heights, perto de Jersey Shore.

Confira o clipe… foi tirado de uma distância segura, mas as pessoas estão correndo por toda parte, gritando e sirenes tocando enquanto a cena caótica se desenrola com pessoas pulando cercas de madeira para evacuar a área.

Jennifer se juntou a “The Real Housewives of New Jersey” em 2019 – e apareceu em todas as temporadas do programa desde então.